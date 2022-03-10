السبت.. انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الرابع عشر بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادى ، عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الرابع عشر بكليات جامعة جنوب الوادى بقنا و فرعها بالغردقة اعتباراً من 12 إلى 17 مارس الجاري.

و قال د. يوسف غرباوي رئيس الجامعة ، إن فعاليات الأسبوع البيئي تتضمن معارض إنتاجية و فنية وسوق خيرى و زيارات و رحلات و قوافل متنوعة و ورش عمل و معسكرات خدمة عامة و حملات تبرع بالدم وسباق طريق و منافسات طلابية متنوعة.

و أشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن مختلف كليات الجامعة بقنا و الغردقة سوف تشارك بفعاليات الأسبوع البيئي.

و أضاف نصارى أنه يتم تنفيذ الفعاليات و الأنشطة و المبادرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات و الشركات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الصناعي.

تقام فعاليات الاسبوع البيئى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و إشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.