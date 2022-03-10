عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الرابع عشر بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلنت جامعة جنوب الوادى ، عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الرابع عشر بكليات جامعة جنوب الوادى بقنا و فرعها بالغردقة اعتباراً من 12 إلى 17 مارس الجاري.

و قال  د. يوسف غرباوي رئيس الجامعة ، إن فعاليات الأسبوع البيئي تتضمن معارض إنتاجية و فنية وسوق خيرى و زيارات و رحلات و قوافل متنوعة و ورش عمل و معسكرات خدمة عامة و حملات تبرع بالدم وسباق طريق و منافسات طلابية متنوعة.

 

والد الشهيد خالد عبد العاطي: كان لديه إصرار على الثأر لزملائه.. شاهد

قنا تنتهي من وضع شروط وضوابط إنشاء المنشآت سهلة الفك والتركيب

و أشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن مختلف كليات الجامعة بقنا و الغردقة سوف تشارك بفعاليات الأسبوع البيئي.

و أضاف نصارى أنه يتم تنفيذ الفعاليات و الأنشطة و المبادرات بالتعاون مع عدد من  المؤسسات و الشركات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الصناعي.

تقام فعاليات الاسبوع البيئى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و إشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

جامعه قنا جامعة جنوب الوادي الأسبوع البيئى الرابع الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

الرئيس السيسي : تنسيق مع طاجيكستان لمكافحة الجريمة

موضوعات متعلقة

اختتام مهرجان التميز الرياضي بجامعة جنوب الوادي

المدرسة الفلكية بجنوب الوادى توصى بإنشاء مركز تميز العلمى للفلك والطقس الفضائى

ترشيحاتنا

إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية في أسوان بقيمة 24 مليون جنيه

خلال 24 ساعة | الداخلية تضبط ١٢٦ قضية تموينية لأكثر من ٤٨٣ طن مواد غذائية

الذهب يفقد 25 جنيه للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

رئيس طاجيكستان يدعو الرئيس السيسي لزيارة بلاده

فيلم «الكاهن» يحقق 158 جنيها بعد شهرين من طرحه بدور العرض

عوض تاج الدين: المبادرات الصحية ساهمت في اكتشاف حالات مرضية ومزمنة عديدة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ