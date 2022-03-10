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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: أزمة أوكرانيا تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من ظهور "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة"

حذر مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، من أن الأزمة في أوكرانيا تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية التي يرمز إليها "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة".

وقال رايان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "هناك نقص في الغذاء وتنقلات الناس. لقد رأينا هذه الصورة في القرن الإفريقي. بشكل مأساوي كانت الأمراض المعدية ترتبط دائما بأحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة، علما أن هناك علاقة قوية بين هذه الأمراض والنزاعات. لذلك يجب ألا نتوقع أي مفاجأة هنا".

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وحسب تصريحه، فإن الشيء الوحيد الصادم قد يكون أن ذلك يحدث في أوروبا، حيث تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، لكن هذه التطورات تتسم بها كل مناطق العالم التي تشهد صراعات أو فيضانات أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة.

وتابع المسؤول أن "الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية، سواء كانت كوفيد-19 أو شلل الأطفال أو حصبة أو كوليرا"، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء الأعمال القتالية المستمرة.

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