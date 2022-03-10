نشاط فني لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بالدقهلية

نفذ مركز شباب العزاوي التابع لإدارة شباب السنبلاوين اليوم الخميس نشاط فني فى الرسم لذوي القدرات الخاصة .

وقد قام كل مشارك فى النشاط برسم لوحة تعبر عما يدور بداخله لحبه لبلده مصر ، بأى لوحة دون التقيد ودون توجيه من مشرفي النشاط بالمركز , وجاءت الصورة مفاجئة لجميع الحضور لما قدموه من أعمال فنية نتجت من حبهم لوطنهم مصر .

ويقوم مركز شباب العزاوى بعمل انشطة ترفيهية ومسابقات رياضية ورحلات لذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بذور القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع ، وخاصة فى مراكز الشباب وتقديم اوجه الدعم لهم ، وعمل عضويات مجانية لهم بمراكز الشباب .

فيما تم توزيع الجوائز عليهم فى نهاية النشاط الفنى وتسليم الأعمال الفنية بالمركز من قبل مشرفى النشاط بالمركز والسيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب العزاوى و المدير التنفيذي بالمركز .

كما يأتي هذا النشاط برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، وإشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين .

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