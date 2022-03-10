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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط فني لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بالدقهلية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

 نفذ مركز شباب العزاوي التابع لإدارة شباب السنبلاوين اليوم الخميس  نشاط فني فى الرسم لذوي القدرات الخاصة .

وقد قام كل مشارك فى النشاط برسم لوحة تعبر عما يدور بداخله لحبه لبلده مصر ، بأى لوحة دون التقيد ودون توجيه من مشرفي النشاط بالمركز , وجاءت الصورة مفاجئة لجميع الحضور لما قدموه من أعمال فنية نتجت من حبهم لوطنهم مصر .

ويقوم مركز شباب العزاوى بعمل انشطة ترفيهية ومسابقات رياضية ورحلات لذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بذور القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع ، وخاصة فى مراكز الشباب وتقديم اوجه الدعم لهم ، وعمل عضويات مجانية لهم بمراكز الشباب .

فيما تم توزيع الجوائز عليهم فى نهاية النشاط الفنى وتسليم الأعمال الفنية بالمركز من قبل مشرفى النشاط بالمركز والسيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب العزاوى و المدير التنفيذي بالمركز .

كما يأتي هذا النشاط برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات من  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، وإشراف  جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين .

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الدقهلية وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة ذوي القدرات الخاصة اعمال فنية

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