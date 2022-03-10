ملاكي ونقل خفيف.. خطوات طلب ترخيص وفحص السيارة تحت المنزل.. خدمات

تقدم وزارة الداخلية خدمات جديدة للتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية من خلال موقع الوزارة على الانترنت أو من خلال أرقام مخصصة لتلقى طلبات المواطنين.

وجهزت وزارة الداخلية، مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة، والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (إستخراج رخص التسيير – إستخراج رخص القيادة – إستخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى آلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1,5 طن).

وتم البدء الفعلى لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير الماضي بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكل محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى).

واستكمالاً لإجراءات التيسير على المواطنين فتم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لإتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى (الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية ..... ).

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية واستمراراً لحرص الوزارة على مواكبة التطوير والتحديث وتعظيم الإستفادة من جهود الدولة المصرية، نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية.