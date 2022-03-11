أحمد عيد عبد الملك: أنا صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الأفريقية لأكسر رقم الخطيب

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، سر لقب "أخطر خطير" الذي يحبه موضحا أن المعلق الرياضي مدحت شلبي هو من أطلق عليه هذا اللقب في نهائي كاس مصر موسم 2010 والذى جمع فريقه السابق حرس الحدود بالنادي الأهلي وانتهى بتتويج الفريق العسكري باللقب.



وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "أنا صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الأفريقية، موضحا أنه كسر رقم الخطيب في التسجيل لأكبر عدد من المواسم المتتالية".



وأكمل محلل قناة ETC: "غير صحيح أنى وقعت للأهلي على عقود الانتقال للفريق الأحمر، ولم أوقع حتى على رغبة الانتقال للأهلي، كان هناك حديث من الأهلي والزمالك لضمي في 2013، وقاد المفاوضات الحمراء كلا من محمد يوسف وأحمد أيوب".



وتابع عبد الملك: "فضلت الزمالك على الأهلي، وكان اختيار موفق في مسيرتي لأني حصدت لقبي الدوري والكأس مع فيريرا، وفترة الموسم والنصف التي قضيتها بالزمالك هي صاحبة الفضل على مسيرتي الكروية".



وأتم تصريحاته: " اللعب للزمالك فرق معايا جماهيريا وإعلاميا، وفي موسم 2005 كان الأهلي بقيادة مانويل جوزيه يريد ضمي وكان فريق الأحلام، ولكن الأمور في حرس الحدود كانت صعبة".