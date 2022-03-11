رئيس فولكس فاجن: حرب أوكرانيا أسوأ من كورونا .. تفاصيل

قال رئيس مجموعة فولكس فاجن هربرت ديس إن غزو روسيا لأوكرانيا قد يكون له تداعيات أسوأ على صناعة السيارات واقتصاد أوروبا من الوباء، وأضاف ديس لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الانقطاعات في سلاسل التوريد "يمكن أن تؤدي إلى زيادات هائلة في الأسعار" و"ندرة الطاقة والتضخم" ، مع احتمال حدوث وضع "أسوأ بكثير".

رئيس فولكس فاجن: حرب أوكرانيا أسوأ من كورونا

تضررت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بشدة من مشكلات الإمداد التي سببتها الحرب، واضطرت إلى وقف الإنتاج في مصانعها في Zwickau و Dresdenفي ألمانيا، والتي تنتج مركباتها الكهربائية القائمة على MEB.

توقفت فولكس فاجن مؤخرًا عن تلقي طلبات للعديد من الموديلات الهجينة الموصولة بالكهرباء ، بسبب "الطلب والقيود المفروضة على توريد أشباه الموصلات" ، بما في ذلك جولف وباسات وتيجوان.

قال ديس الذي أكد على اعتماد ألمانيا على الطاقة والمواد الخام الروسية، "إن تهديد هذه الحرب لألمانيا وأوروبا هائل، إذا تخيلت سيناريو نقوم فيه بقطع العلاقات التجارية مع روسيا، والذي ربما يتعين علينا القيام به إذا لم يتوقف هذا الصراع، لا يمكنك شراء الطاقة بعد الآن ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى موقف قد تؤثر على أوروبا وألمانيا بشكل كبير".

قامت مجموعة فولكس فاجن مؤخرًا بتعليق الإنتاج في مصانعها في كالوجا ونيزني نوفغورود في روسيا وتوقفت عن بيع السيارات في البلاد.

يوظف مصنع كالوجا 4000 شخص ويقوم ببناء سيارات فولكس فاجن تيجوان وفولكس فاجن بولو وسكودا رابيد وأودي Q7 وأودي Q8من مجموعات ضربة قاضية للسوق الروسي، حيث يبني مصنع نيجني نوفغورود سيارات فولكس فاجن تاوس وسكودا كودياك وسكودا كاروك وسكودا أوكتافيا.

توقفت بورشه عن الإنتاج في مصنعها في لايبزيغ بألمانيا لمدة أسبوعين بعد الغزو، وخفضت سكودا أيضًا الإنتاج بسبب نقص الإمدادات، مما دفعها إلى الحد من إنتاج Enyaq iVالكهربائية متعددة الاستخدامات.

قالت الشركة التشيكية: "نظرًا للوضع الحالي في أوكرانيا ، تواجه Skoda Autoنقصًا حادًا في الإمدادات من العديد من الموردين المحليين الذين يؤثرون على بعض موديلاتنا. وهذا هو السبب في أننا سنحد من إنتاج Enyaq iV من هذا الأسبوع فصاعدا ".

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن ديس يؤيد "عقوبات قصوى" لكنه دعا إلى مفاوضات لمنع "حرب لا تنتهي في أوكرانيا".