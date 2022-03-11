محمد رمضان يطرح الأفيش الرسمي لمسلسل المشوار

نشر الفنان محمد رمضان الأفيش الرسمي لمسلسل المشوار، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعكف حاليا على تصويره للحاق بموسم رمضان 2022.

مسلسل المشوار تدور أحداثه حول قضية الإتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة للبلد، وايضاً ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير يستغلوا هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال وأيضا التجارة في الممنوعات بكافة أنواعه .

يشارك في بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان، كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قنوات العرض : dmc - mbc - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : تعد تلك المرة الاولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى ع تقديم البطولة المطلقة ، حيث تظهر فى الاحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان .