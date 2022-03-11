الزمالك يستضيف الوداد في لقاء الفرصة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة الحاسمة التي تجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة القادمة هامة لنادي الزمالك لأنها ستحدد مشواره الإفريقي إما تكتب النهاية للزمالك في البطولة أو تعطيه أمل في استكمال البطولة.

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط ويليه الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين وأخيراً ساجرادا الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

ويبحث الزمالك عن فوزه الأول في دور المجموعات هذا الموسم، من أجل إنعاش فرص تأهل الأبيض لدور الثمانية.

شبح الخروج

يواجه الزمالك، شبح الخروج المبكر من دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد حصد نقطتين فقط من 3 مباريات.

بدأ الزمالك، مشواره بدور المجموعات، بالتعادل 2-2 على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو، قبل التعادل السلبي في أنجولا أمام ساجرادا.

وفي لقاء الجولة الثالثة، خسر الزمالك أمام مضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة 1-3.

وسيفقد الزمالك، حظوظه في الصعود لدور الثمانية، حال التعثر في مبارياته المقبلة أمام الوداد وبيترو أتلتيكو وساجرادا.

الفرصة الأخيرة

تعد مباراة الوداد، بمثابة الفرصة الأخيرة للزمالك، من أجل إنعاش آماله في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

المباراة وصفها جوسيفالدو فيريرا مدرب الزمالك، بـ "نكون أو لا نكون"، في أول حديث له مع لاعبي فريقه فور تسلم القيادة الفنية.

وأكد فيريرا في حديثه مع لاعبي الزمالك، على ضرورة القتال من أجل التتويج باللقب الأفريقي.

قيادة فنية جديدة

أطاح مجلس إدارة الزمالك بالجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد الهزيمة من الوداد.

ولجأ الزمالك إلى المدرب البرتغالي جوسيفالدو فيريرا، وستكون مباراة الوداد، الأولى له في ولايته الثانية مع القلعة البيضاء.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام، مسئولية القيادة الفنية للزمالك في مباراتي فيوتشر والجونة، وذلك قبل وصول فيريرا إلى مصر.