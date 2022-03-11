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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني يهنئ أيتن عامر على أغنية كانت بتسهر

آيتن عامر
آيتن عامر

حرص أكرم حسني، على تهنئة أيتن عامر، بأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “كانت بتسهر” والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

 

وأعاد أكرم حسني، نشر الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” مهنأً آيتن عامر.

 

تقول كلمات الأغنية: “كانت بتسهر كل يوم فـ الوقت ده .. تحكيله عن احساسها لما كان سايبها.. ‏‎وقد ايه استحملت برد الشتا .. وهي واقفة تبص من شباك اوضتها”. 

اليوم.. آيتن عامر تطرح أغنية "كانت بتسهر"

مبروك حبيبتي.. زوج أيتن عامر يشارك برومو أغنيتها الجديدة كانت بتسهر

“كانت بتسهر” كلمات آية عاطف، الحان نورهان البغدادي، توزيع زووم.

“كانت بتسهر” هي الأغنية الثانية لـ أيتن، بعد طرحها اغنية “بناقص” التي حققت نجاحا كبيرا.

اكرم حسني الفنان اكرم حسني اليوتيوب كانت بتسهر زووم نورهان البغدادي

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