ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (محكوم عليه هارب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة ، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى جناية "قتل عمد") بترك محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.