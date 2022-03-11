تامر حبيب يوجه رسالة لـ يسرا في عيد ميلادها

حرص السيناريست تامر حبيب، على تهنئة الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها.

نشر تامر حبيب، صور جمعتهما من خلال حسابه على “إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: ” بحبك حب يا ست انتي .. عقبال مليون سنة و انتي اسعد و اطيب و احن و اجدع و احلي قلب في الدنيا… با نعمة ربنا علي كل اللي عرفوكي… بحبك اوي”.

يذكر أن حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، علي تهنئة الفنانة الكبيرة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريا أبي راشد مهنئة يسرا من خلال صورتهما: رمز وأسطورة للكل، الروح التي تشبهني !! عيد ميلاد سعيد يا سيفا! أحبك كثيرًا جدًا.