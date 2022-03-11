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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حبيب يوجه رسالة لـ يسرا في عيد ميلادها

يسرا وتامر حبيب
يسرا وتامر حبيب

حرص السيناريست تامر حبيب، على تهنئة الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها.

 

نشر تامر حبيب، صور جمعتهما من خلال حسابه على “إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: ” بحبك حب يا ست انتي .. عقبال مليون سنة و انتي اسعد و اطيب و احن و اجدع و احلي قلب في الدنيا… با نعمة ربنا علي كل اللي عرفوكي… بحبك اوي”.

شاهد.. تامر حبيب رفقة شيرين رضا في أحدث ظهور

رمز وأسطورة.. ريا أبي راشد تهنئ يسرا بعيد ميلادها

يذكر أن حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، علي تهنئة الفنانة الكبيرة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريا أبي راشد مهنئة يسرا من خلال صورتهما: رمز وأسطورة للكل، الروح التي تشبهني !! عيد ميلاد سعيد يا سيفا! أحبك كثيرًا جدًا.

تامر حبيب السيناريست تامر حبيب الإنستجرام ريا أبي راشد الفنانة الكبيرة يسرا يسرا

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