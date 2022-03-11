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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 500 شاب وفتاة..

انطلاق ماراثون للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بـ قنا

مارثون مشى بمدينة
مارثون مشى بمدينة قنا

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون مشى بمدينة قنا ضمن ماراثون تنظمة وزارة الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية للإحتفال باليوم العالمي للمرأة تقديراً لدورها المؤثر في كل المجتمعات، و تذكيراً بحقوقها فى المساواة بينها وبين الرجل.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ قنا والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والمهندسة إيمان محمد على، عضو المجلس، مصطفى أبوجبل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

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أوضح أبو كريشة، أن الماراثون انطلق بتوقيت موحد على مستوى الجمهورية و أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ٥٠٠ فتاة من محافظة قنا، حيث بدأ من نزل الشباب مروراً بمديرية التربية والتعليم وديوان عام محافظة قنا ومنطقة حوض ١٠ وانتهى عند الصالة المغطاة بمدينة قنا. 

 

وقدم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، التهنئة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مؤكداً تقديره وامتنانه لدور المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القنائية بصفة خاصة، و مؤكداً أن المرأة المصرية حظيت بتمكين غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث خصص العام 2017 عامًا للمرأة لما تمثله كنصف للمجتمع و مسئولة عن تنشئة النصف الأخر وشريك أساسى فى تنفيذ خطط التنمية وبناء مستقبل مصر الحديثة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".

 

 

مارثون مشى بمدينة قنا
مارثون مشى بمدينة قنا
مارثون مشى بمدينة قنا
مارثون مشى بمدينة قنا
مارثون مشى بمدينة قنا
قنا المراة وزارة الشباب المساواة ماراثون مشى مدينة قنا اليوم العالمي للمرأة

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