عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الاقصي

أدى نحو 30 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المُشددة. 


وتوافد المصلون من كافة محافظات الضفة الغربية، وداخل الخط الأخضر، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة. وقال الوافدون إلى المسجد أن شرطة الاحتلال قامت كما هو معتاد بوقف الحافلات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.


وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال أوقفت 7 حافلات قادمة من مدينة قلقيلية، وأوقفت النسوة عند مدخل باب العامود، وفتشتهن، ومنعت من هم دون سن الـ55 من الدخول لأداء الصلاة.


وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردًا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.
 

txt

مع بداية رمضان.. مرصد الأزهر يحذر من اقتحامات خطيرة لـ المسجد الأقصى

txt

50 ألف مسلم يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

فلسطين صلاة الجمعة الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية الشعب الفلسطيني المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

موضوعات متعلقة

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل 33 شخصا وتصيب آخرين

الشلل يصيب الضفة.. إضراب جزئي بمدارس فلسطين

ترشيحاتنا

الأرصاد تصدم المواطنين: استمرار موجة الطقس البارد لنهاية الأسبوع القادم.. فيديو

مناورات جوية وبرية| الناتو ينشر قوات عسكرية في لاتفيا

لم يوافق ولم يرفض.. وكيل محمد صلاح يسخر من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقده

النشرة الدينية .. موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1443 هجرية .. حكم من مات وعليه قضاء رمضان

ذعر ورعب .. الخفافيش تهاجم قرية بالمنوفية بعد فتح مقبرة قديمة|شاهد

ننشر أماكن اختبارات تحويل الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ