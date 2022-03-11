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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر نفط عمان ينخفض 4 دولارات

عمان
عمان

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة (110.56) دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ 4 دولارات أمريكية و81 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ (115.37) دولار أمريكي، وفق صحيفة الرؤية العمانية.

وكانت أكدت وزارة التنمية الاجتماعية العمانية فى وقت سابق أن بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي فى عمان حتى نهاية فبراير الماضي للعام الجاري 72707 حالات، يُصرف لها شهريًّا مبلغ قدره 7 ملايين و681 ألفًا و915 ريالًا عُمانيًّا.

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية وفق صحيفة الرؤية العمانية أن إجمالي المعاشات المصروفة سنويًّا 107 ملايين و546 ألفًا و810 ريالات عُمانية؛ وذلك بعد إضافة معاشين إضافيين تصرف تزامنًا مع عيدي الفطر والأضحى.

وثمّنت وزارة التنمية الاجتماعية الأوامر السامية للسُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بصرف راتب إضافي لفئات الضمان الاجتماعي مع حلول شهر رمضان المبارك والعمل على التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات عليهم والإسراع في مراجعة البرامج الاجتماعية وأسس احتساب مخصصات الضمان الاجتماعي بما يوفر لهم معيشة مناسبة.

وبيّنت الوزارة أن "قطاع الضمان الاجتماعي" يشمل فئات: الأيتام، والأرامل، والشيخوخة، والهجر، والمطلقات، والبنت غير المتزوجة، والعجز، وأسر السجناء، وبعض الفئات الخاصة الأخرى.

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