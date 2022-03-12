زراعة الشيوخ تناقش تنفيذ أسوار حماية على جانبي المجارى المائية الاثنين المقبل

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية علي جانبي المجارى المائية " الترع" وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وذلك بحضور ممثلي وزارتي الموارد المائية والرى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

و طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية فى ملف الزراعات التعاقدية،وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى فى نص المادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.