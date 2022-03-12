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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

صدى البلد

شهدت محافظة الإسكندرية، أمس الخميس، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء ، وسط انخفاض في درجات الحرارة، وبرودة في الطقس، وذلك كجزء من نوة الحسوم التي بدأت أول أمس الموافق 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام.

شاهد الفيديو:


وعقب سقوط الأمطار، بدأت أشعة الشمس في السطوع، وتحول الجو المعتم إلى شمس ساطعة، وبدأت مياه الأمطار التي سقطت على شوارع الإسكندرية في الانحسار تدريجيًا.

وبعد غروب شمس الخميس بدأت الأمطار مرة أخرى لتضرب المدينة، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.
وهي إحدى النوات التي تهب على مدينة الإسكندرية، وعددها 18 نوة في الشتاء، وتسمى بالحسوم لأنها تشتهر بظهور أشعة الشمس حتى في وقت سقوط الأمطار.

وتهب النوة على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غالبًا، ويعقبها نوة "الشمس الكبيرة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة يومين. 

شاهد الفيديو:
 

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