هبة نور تطل على جمهورها بفستان أسود شفاف

حرصت الفنانة السورية هبة نور، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "هبة نور"، مرتدية فستان شفاف مجسم باللون الاسود، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، كما اعتمدت مكياجا ناعما زاد من إبراز إطلالتها.



يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".



وشاركت في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.



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