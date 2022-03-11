محافظ الغربية: صيانة هبوط أرضي في السنطة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالضرورة تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع هبوط أرضى بشوارع مركز السنطة.

من جانبه أعلن الدكتور عماد شعراوى نائب رئيس مدينة السنطة أنه فور ورود بلاغ من غرفة العمليات بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بمدخل طريق قرية الجعفرية بنطاق المركز .

كما انتقل برفقة المهندس فوزى أبو زيد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالسنطة وبمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدة والشركة.

كما تم اتخاذ اللازم بتغيير بإصلاح ماسورة مياه الشرب والاطمئنان على أرضية البئر العمومى بعد الهبوط الأرضى وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

و تبين وجود تسريب مياه مما أدى للهبوط حيث تم الاتصال بالدكتور حمدى شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث قام بإصدار تعليماته بسرعة إنهاء العطل والعمل عليه لليل نهار حتي تم الإصلاح الفوري في حضور المهندسة رنا مختار مدير ادارة المياه ومحمد عاطف مدير شبكات مياه المركز وبالتنسيق مع إدارة مرور السنطه .

كما تم إحلال وتجديد خط حديد قطر ٥٦٠مم خط المرشحة بطول ٢٢ متر إلى بلاستك بولى وإنهاء الأعطال وإنهاء شكوى المواطنين.

الجدير بالذكر أنه فور ورود بلاغ من غرفة العمليات بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بقرية كفر كلا الباب بنطاق المركز وعليه فيما تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية بكفر كلا الباب تم اتخاذ اللازم بتغيير بإصلاح ماسورة مياه الشرب والاطمئنان على أرضية البئر العمومى بعد الهبوط الأرضى وتسيير حركة المرور .

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