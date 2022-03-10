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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد قطاع الطب الوقائي يتفقد عددا من المنشآت الصحية في الغربية

وفد قطاع الطب الوقائي
وفد قطاع الطب الوقائي والعلاجي بوزارة الصحة

استقبل الدكتور عبد الناصرحميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور عمرو قنديل ، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل رئيس القطاع العلاجي الذي ترأس فريق متكامل من جميع إدارات قطاع الطب الوقائي والعلاجي بالوزارة، للمرور على جميع المنشآت الصحية بمحافظة الغربية .

وقد تفقد رئيس قطاع الطب الوقائي، والعلاجي، وبعض مديري الإدارات الفنية بالمديرية، مستشفيات محافظة الغربية ، والمرور على أقسام العزل بالمستشفيات ، ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية ، تمت مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المستشفيات والإدارات في المرحلة الحالية كما جرى استعراض نتائج مرور فريق الوزارة المختلفة .

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وعقب الزيارة عقد الدكتور عمرو قنديل والدكتور حازم الفيل ، اجتماعا مع ووكلاء ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات ، وذلك بقاعة المجلس المحلي . يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. واستهلوا اجتماع بتوجيه الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات على مستوى محافظة ، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

كما تابعا خلال الاجتماع الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلع على التقارير الدورية الخاصة ، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكداً توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

ومتابعة تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً على الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

وجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في كافة المراكز والمدن  لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات ، مؤكداً تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية

صحة الغربية :وفد قطاع الطب الوقائي والعلاجي بوزارة الصحة يتفقد عددا من المنشآت

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