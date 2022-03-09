ضبط مسجل شقي خطر اعتدى على شاب في شوارع المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم من ضبط عاطل مسجل شقي خطر؛ لاعتدائه علي شاب في العقد الرابع من عمره، حال سيره بشوارع المدينة، وإصابته في الوجه مستخدما حجرا حادا بشوارع زفتي.

وكان اللواء هاني عويس مدير آمن الغربية تلقى إخطارًا من قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من شاب يدعي " محمد م " في العقد الرابع من عمره ، أشار خلاله إلى تعرض مسجل خطر له، حال سيره في شارع الجيش الرئيسي، بعد انتهاء فترات عمله، وتعدى عليه أمام الجميع، وأصابه بتورم وتهتك في العين اليسري.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واقتياده الي ديوان القسم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر المحضر رقم 69 أحوال قسم شرطة زفتى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .