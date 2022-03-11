أغنية عن الارتباط.. حمدي باتشان وجيفارا بابلو في ديو ٢٠٩٩

طرح المطرب الشعبى حمدي باتشان ديو بمشاركة مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو، أحدث أغانيه وتحمل اسم « ٢٠٩٩ » على القناة الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

أغنية "٢٠٩٩" من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع ميدو راشد، ومن إخراج أحمد غنيم، وتدور فكرة الأغنية حول، فكرة الأرتباط بين الشباب والبنات.

كلمات الأغنية حمدي باتشان وجيفارا بابلو

وتقول كلمات الأغنية " ٢٠٩٩ " هيتجوزك ياسمين ومن هنا ولحد جوازكوا تقوليله حاضر وأمين، من دلوقتى خلاص ملكه وهو الهوا والفيتامين، خطوبتكوا فى ٩ / ١٢ / ٢٠٩٥ وكتب كتابكوا مع الدهله وخمسه فى عين الحاسدين ما تقولى أيوه يا ياسمين.

أحدث أعمال حمدي باتشان وجيفارا بابلو

من ناخية أخرى طرح المطرب الشعبى حمدي باتشان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان " مش أد الجواز " كلمات أمل الطاير، ألحان حسن إش إش، ومن إخراج أحمد غنيم.

ويستعد مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو لطرح أحدث كليباته فى الفترة القادمة وتقديم نوع جديد فى الموسيقى وإختياره الكلمات بدقة .

