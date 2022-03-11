عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية عن الارتباط.. حمدي باتشان وجيفارا بابلو في ديو ٢٠٩٩

حمدي باتشان - جيفارا
حمدي باتشان - جيفارا بابلو

طرح المطرب الشعبى حمدي باتشان ديو بمشاركة مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو، أحدث أغانيه  وتحمل اسم  « ٢٠٩٩ »  على القناة الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

أغنية "٢٠٩٩" من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع ميدو راشد، ومن إخراج أحمد غنيم، وتدور فكرة الأغنية حول، فكرة الأرتباط بين الشباب والبنات. 

كلمات الأغنية حمدي باتشان وجيفارا بابلو

وتقول كلمات الأغنية " ٢٠٩٩ " هيتجوزك ياسمين ومن هنا ولحد جوازكوا تقوليله حاضر وأمين، من دلوقتى خلاص ملكه وهو الهوا والفيتامين، خطوبتكوا فى ٩ / ١٢ / ٢٠٩٥ وكتب كتابكوا مع الدهله وخمسه فى عين الحاسدين ما تقولى أيوه يا ياسمين.

 

أحدث أعمال حمدي باتشان وجيفارا بابلو

من ناخية أخرى طرح المطرب الشعبى حمدي باتشان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان " مش أد الجواز " كلمات أمل الطاير، ألحان حسن إش إش، ومن إخراج أحمد غنيم.

ويستعد مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو لطرح أحدث كليباته فى الفترة القادمة وتقديم نوع جديد فى الموسيقى وإختياره الكلمات بدقة .
 

جيفارا بابلو حمدي باتشان المطرب الشعبى حمدي باتشان Arts Entertainment arts entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع

إعصار قنبلة.. كارثة مناخية تهدد عشرات الملايين في أمريكا خلال أيام ..فيديو

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

60 دقيقة.. الوداد يتقدم والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك

ترشيحاتنا

مندوب أوكرانيا: لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نشهد المقابر الجماعية في بلادنا.. فيديو

سوف تنهار الحضارة.. إيلون ماسك يعلن سبب غريب لرغبته في إنجاب عدد كبير من الأطفال

أبهرت دول العالم.. تعرف على هدى المراسي أول امرأة دبلوماسية في تاريخ مصر

أنقذ أطفالا وسيدات.. حكاية إسلام العشيري أجدع شاب في أوكرانيا

روسيا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد ميتا لتحريضها على قتل بوتين واستهداف الجيش

الرئيس الأوكراني بطلا لمسلسل كوميدي.. فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

موعد انتهاء التقلبات الجوية... تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

بينها القمح والدقيق والفول..حظر تصدير 5 سلع أساسية لمواجهة زيادة الأسعار.. فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ