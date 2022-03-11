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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأصفر.. سارة سلامة تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.
 

وظهرت سارة سلامة في الصور بإطلالة كلاسيكية مرتدية سترة أنيقة باللون الأصفر، وتركت شعرها الأشقر منسدلا، مع نظارة شمسية من اللون الأسود، واعتمدت علي مكياج جذاب مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
 

آخر أعمال سارة سلامة

 آخر أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.

مسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
 

وانتهت سارة سلامة، منذ فترة، من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، وتشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣١١_١٩٣٩٤١
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IMG_٢٠٢٢٠٣١١_١٩٣٩٢٤
IMG_٢٠٢٢٠٣١١_١٩٣٩١٠
IMG_٢٠٢٢٠٣١١_١٩٣٩١٠
بالاصفر الفنانة ​سارة سلامة تستعرض جمالها صورة جديدة مسلسل اسعاف يونس

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