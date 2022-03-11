عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: تشيلسي لا يستطيع شراء الوقود لحافلته.. ومخاوف من عدم قدرته على إكمال الموسم

نادي تشيلسي
نادي تشيلسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد لا يستطيع إكمال الموسم الحالي، في ظل الظروف التي يعيشها بسبب تجميد أصول أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، فإنه نتيجة لتعليق بطاقات ائتمان  تشيلسي مؤقتًا ، فهذا يعني أنه تم تركهم حاليًا غير قادرين على شراء الوقود لحافلة الفريق من أجل التنقل للمباريات.

وذكرت صحيفة “ تيليجراف” البريطانية أنه هناك مخاوف من عدم قدرة النادي على إكمال الموسم في ظل القيود الموضوعة عليه بعد منحه رخصة لتسيير الأعمال في ظل تجميد أصول أموال أبراموفيتش، حيث يأملون في مراجعة شروط تلك الرخصة من أجل إكمال الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجميد عدة حسابات في تشيلسي بشكل مؤقت بينما تسعى البنوك للحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص التشغيل الجديد للنادي.

وأضافت الصحيفة إلى أن النادي أكد بأنه يحتاج إلى مبيعات التذاكر لتحقيق إيرادات كافية للبقاء قيد التشغيل وأن الحد الأقصى البالغ 20 ألف جنيه استرليني المخصص له من أجل السفر لم يكن ليغطي حتى تكلفة الذهاب إلى نورويتش في إنجلترا ، ناهيك عن السفر إلى الخارج لمباريات دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من المتوقع تعديل رخصة تشيلسي الحالية في الوقت المناسب لمباراة يوم الأحد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أنه بموجب الترخيص الحالي ، لن يكون تشيلسي قادرًا على الدفع مقابل الأمان الكافي والإشراف وتقديم الطعام لإبقاء جميع أقسام ملعب النادي ستامفورد بريدج، مفتوحة.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي لايملك مخزونًا من القمصان الفارغة لاستخدامها بعد أن انسحب راعي القميص من عقد الرعاية وطالبهم بتغيير القمصان، ما يعني أنه من المحتمل أن يرتدي اللاعبون القميص بلاصق لتغطية الراعي.
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس ، الخميس، توقيع عقوبات جديدة ضد عدد من كبار رجال الأعمال الروس، أبرزهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول أبراموفيتش في المملكة المتحدة، بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أعلن منذ أيام الحرب ضد أوكرانيا.

وكان أبراموفيتش قرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي عقب إعلان روسيا الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقضى قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول رومان أبراموفيتش على فرصة رجل الأعمال الروسي في بيع نادي تشيلسي خلال الفترة الحالية.

تشيلسي نادي تشيلسي الإنجليزي نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

دراسة: المؤشرات الحيوية في بلازما الدم تكشف طريقة تدمير كورونا لمخ الإنسان

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

قرارات ثورية في الزمالك.. عدم التجديد لخماسي الفريق وعرض آخر للبيع

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الهزيمة من الوداد.. فرصة وحيدة لـ الزمالك للتأهل بدوري أبطال إفريقيا

انتماؤه للوداد .. إبراهيم سعيد: بن شرقي لا يصلح للعب في الزمالك

موضوعات متعلقة

رومانو: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول توقفت.. واللاعب قد يرحل مجانًا

"الأحمر" عن هزيمة الزمالك للأهلي بدوري اليد: تعاهدنا على اللعب لآخر دقيقة

مدرب نيوكاسل يفوز بجائزة أفضل مدير فني في البريميرليج خلال فبراير

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تيتي يعلن قائمة البرازيل لاستكمال التصفيات المؤهلة للمونديال

مانشستر سيتي لربع نهائي دوري الأبطال بتعادله مع سبورتينج لشبونة

بنزيما يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لتأهل تاريخي على حساب باريس في دوري الأبطال

بنزيما يضيف هدفين ليتقدم الريال 3-1 على باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

أسامة نبيه : 3 مباريات أبعدت الزمالك عن المنافسة للتأهل لدور الثمانية

علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا ..فيديو

متقدمش للاختبار.. الموسيقيين: ألغينا حفلات مسلم لعدم تقنين وضعه بالنقابة |فيديو

بايدن: بوتين سبب التضخم في الولايات المتحدة

شعبة الأغذية: سلاسل لبيع سلع رمضان بتخفيضات تصل لـ 25%

المخزون الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4 ملايين طن.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

بعد 35 سنة سعي وتعب.. شريف إدريس يعتزل الفن

صديق بوتين.. ستيفن سيغال: كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين

أنقذ أطفالا وسيدات.. حكاية إسلام العشيري أجدع شاب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني بطلا لمسلسل كوميدي.. فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ