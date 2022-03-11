تقارير: تشيلسي لا يستطيع شراء الوقود لحافلته.. ومخاوف من عدم قدرته على إكمال الموسم

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد لا يستطيع إكمال الموسم الحالي، في ظل الظروف التي يعيشها بسبب تجميد أصول أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، فإنه نتيجة لتعليق بطاقات ائتمان تشيلسي مؤقتًا ، فهذا يعني أنه تم تركهم حاليًا غير قادرين على شراء الوقود لحافلة الفريق من أجل التنقل للمباريات.

وذكرت صحيفة “ تيليجراف” البريطانية أنه هناك مخاوف من عدم قدرة النادي على إكمال الموسم في ظل القيود الموضوعة عليه بعد منحه رخصة لتسيير الأعمال في ظل تجميد أصول أموال أبراموفيتش، حيث يأملون في مراجعة شروط تلك الرخصة من أجل إكمال الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجميد عدة حسابات في تشيلسي بشكل مؤقت بينما تسعى البنوك للحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص التشغيل الجديد للنادي.

وأضافت الصحيفة إلى أن النادي أكد بأنه يحتاج إلى مبيعات التذاكر لتحقيق إيرادات كافية للبقاء قيد التشغيل وأن الحد الأقصى البالغ 20 ألف جنيه استرليني المخصص له من أجل السفر لم يكن ليغطي حتى تكلفة الذهاب إلى نورويتش في إنجلترا ، ناهيك عن السفر إلى الخارج لمباريات دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من المتوقع تعديل رخصة تشيلسي الحالية في الوقت المناسب لمباراة يوم الأحد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أنه بموجب الترخيص الحالي ، لن يكون تشيلسي قادرًا على الدفع مقابل الأمان الكافي والإشراف وتقديم الطعام لإبقاء جميع أقسام ملعب النادي ستامفورد بريدج، مفتوحة.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي لايملك مخزونًا من القمصان الفارغة لاستخدامها بعد أن انسحب راعي القميص من عقد الرعاية وطالبهم بتغيير القمصان، ما يعني أنه من المحتمل أن يرتدي اللاعبون القميص بلاصق لتغطية الراعي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس ، الخميس، توقيع عقوبات جديدة ضد عدد من كبار رجال الأعمال الروس، أبرزهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول أبراموفيتش في المملكة المتحدة، بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أعلن منذ أيام الحرب ضد أوكرانيا.

وكان أبراموفيتش قرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي عقب إعلان روسيا الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقضى قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول رومان أبراموفيتش على فرصة رجل الأعمال الروسي في بيع نادي تشيلسي خلال الفترة الحالية.