مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الارهابي على مصفاة تكرير بترول بالرياض

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تلقيها بإدانة مطلقة واستنكار شديد أنباء الإعتداء الإرهابي الذي ارتكبته مليشيات الحوثي واستهدفت به مصفاة لتكرير البترول في مدينة الرياض بطائرة مسيرة مفخخة.



وعبرت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعتبر دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، والذي لا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية فقط، بل تدفق إمدادات الطاقة العالمية، لتعلن عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.