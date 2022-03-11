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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الارهابي على مصفاة تكرير بترول بالرياض

الأمين العامة لمجلس
الأمين العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

أعلنت  الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تلقيها بإدانة مطلقة واستنكار شديد أنباء الإعتداء  الإرهابي الذي ارتكبته مليشيات الحوثي واستهدفت به مصفاة لتكرير البترول في مدينة الرياض بطائرة مسيرة مفخخة.  
  
وعبرت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعتبر دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة،  والذي لا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية فقط، بل  تدفق إمدادات الطاقة العالمية، لتعلن عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الامانة العامة مجلس وزراء الداخلية مليشيات الحوثى مصفاة لتكرير البترول طائرة مسيرة مفخخة المنشآت الحيوية

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