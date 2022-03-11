وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يشهدان ثانى فعاليات مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ثانى فعاليات مهرجان اليدوس الأول للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج حيث احيا النجم علي الحجار وفرقته حفلا بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

وأكدت عبد الدايم ان مهرجان ابيدوس تظاهرة ابداعية جديدة بالصعيد تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان ، وأضافت أن الأنشطة المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين ابناء الوطن ، مشيدة بالاقبال الضخم على الفعاليات والذى يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية .

وكان الجمهور قد احتشد بساحة معبد ابيدوس كما اطل الكثيرون منهم من نوافذ واسطح المنازل المجاورة لحضور حفل النجم على الحجار الذى ثمن جهود وزارة الثقافة فى نشر الفنون بمختلف المحافظات ثم استحوذ على الوجدان بمجموعة متنوعة من العلامات البارزة فى مشواره الفنى والتى ضمت الكثير من القيم السامية كان منها تتر مسلسل المال والبنون ، على قد ما حبينا ، ذئاب الجبل ، الزين والزينة، مسألة مبدأ ، الليل وأخره، عارفة، الرحايا وغيرها .

سبق الحفل عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة شمل جانبا من تراث صعيد مصر ولاقى الاستحسان والقبول .