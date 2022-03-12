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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. تعديلات جديدة في خريطة قيادات مدارس النيل المصرية .. ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تربية رياضية بنات حلوان تعلن عن منحة لتنمية مهارات الفنون القتالية


تقدم كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل عبدالله عميد كلية التربية الرياضية بنات، وتحت إشراف د. دعاء شوقي، دورة ومنحة مجانية بالتعاون مع معهد الفنون القتالية والعلوم بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تفعيلا للبروتوكول الدولي الموقع سابقا بين الطرفين.

إعلام حلوان تعلن مشاركتها بالملتقى الأول للقيادات الشبابية

 

أعلنت الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب  جامعة حلوان، مشاركة الكلية ممثلة في قسم الإعلام بالملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلانية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ١٣ إلى ١٦ مارس الجاري بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بالأسماء .. تعديلات جديدة في خريطة قيادات مدارس النيل المصرية


أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية ، عن تعديلات جديدة في خريطة قيادات مدارس النيل المصرية تحت إشراف شركة مصر للإدارة التعليمية.


مضاعفات العمليات القيصرية والمستجدات في علاج العقم بـ مؤتمر الصحة بجامعة سوهاج


 
تستمر فعاليات المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، حيث أقيمت جلستين علميتين تحت عنوان"مضاعفات العمليات القيصرية" والمستجدات في علاج العقم، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.

ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية

 

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية، التي تقرر أن تنطلق رسميا على التابلت يوم الأحد 20 مارس 2022

"التعليم": مسابقة الـ 30 ألف معلم تشمل المدارس الحكومية الرسمية "اللغات والعربي

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه جاري حاليا الإعداد لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لسد العجز في المعلمين بصورة كلية.

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