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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تبادل الخبرات والتجارب بين قضايا الدولة و ديوان المظالم بالسعودية.. صور

المستشار حسين مصطفي
المستشار حسين مصطفي فتحي والدكتور خالد بن محمد اليوسف

استقبل  المستشار حسين مصطفي فتحي ، رئيس قضايا الدولة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ، رئيس مجلس القضاء الإداري، والوفد القضائي المرافق له.


 واكدت هيئة قضايا الدولة ان  هذه الزيارة تاتي  في إطار التعاون المشترك بين الجهتين وتهدف إلى تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات القضائية .


وأضافت انه جرى خلال اللقاء الاطلاع على آلية عمل الهيئة، و دورها ممثل في النيابة القانونية عن الدولة لحماية المال العام والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال المنازعات الخارجية و التحكيم.


وأشاد الدكتور رئيس ديوان المظالم بدور هيئة قضايا الدولة باعتبارها أقدم الهيئات القضائية المستقلة في مصر، و دورها في حماية الحق والمال العام، اذ انها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج،كما أشاد بالدور الهام الذي يختص به قسم المنازعات الخارجية بالهيئة .


في نهاية اللقاء تبادل كلا من الجانبين الدورع التذكارية تقديرا و اعزازا لدور الهيئتين القضائيتين و ترسيخا لأواصر الصداقة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية .


حضر اللقاء  المستشارون  محمد بكر عضو المجلس الأعلى ورئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة اول واحمد عرفة نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني ورافت شريف نائب رئيس الهيئة - الأمين العام وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة – نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية  و احمد سعد نائب رئيس الهيئة المكتب الفنى لرئيس الهيئة و الأمناء العموم المساعدون و لفيف من مستشاري الهيئة و الوفد القضائي بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.

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المستشار حسين مصطفى فتحى قضايا الدولة رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ديوان المظالم بالمملكة مجلس القضاء الإداري

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