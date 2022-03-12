حورية فرغلي : حرماني من الأمومة أصعب من الحادث الذي تعرضت له

قالت الفنانة حورية فرغلي: “أشعر بالظلم عندما يقول أحد أن سبب حادثة أنفي عمليات التجميل.. وكنت فى برنامج بلبنان وطلعت التقرير الخاص بالطبيب ونشرته أمام الجميع”.

وأضافت حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “اللي عايز يتكلم يتكلم.. واللي مش عايز يبصلي خالص ميبصش.. ووصلت لمرحلة عدم الأهتمام”.

وتابعت حورية فرغلي: “أنا الآن بعيدة كل البعد عن أى جمال.. والحمد لله أني أخذت ملكة جمال قبل ذلك.. ودائما ما أقارن صوري بتلك الفترة.. ونسيت أني ست وأني أبص فى المراية لسنوات”.

وعن حرمانها من الأمومة، عقبت: “حرماني منها تعبني أكثر من الحادثة التي حدثت لي.. وأنا راضية الحمد لله”.