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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق حجمها.. شاهد أطول سيارة في العالم تحطم الرقم القياسي|صور

أطول سيارة في العالم
أطول سيارة في العالم

حطمت سيارة ليموزين كلاسيكية - عمرها 36 عامًا - الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأطول سيارة في العالم، حيث بلغ طولها 60 قدمًا (أي ما يعادل 18.288 مترًا).

 

صمم السيارة الفارهة «جاي أوربيرج» عام 1986، والذي أهلها مؤخرًا لدخول موسوعة جينيس كأطول سيارة في العالم بعد سنوات من المعاناة وتلطمها بين جراجات هوليوود.

 

عادة ما يبلغ متوسط ​​معظم السيارات 14 قدمًا، لكن السيارة العملاقة بلغ طولها 60 قدمًا أي ما يزيد على 18 متر.

 

ظهرت السيارة الشهيرة بالحلم الأمريكي في عدة أفلام سينمائية، ومع ذلك تم ركنها داخل مستودع نيوجيرسي بعد أن أصبحت صيانتها بمثابة تحدي لا يمكن توفيره.

 

ولم يكن إيجار السيارة مجديًا من الناحيتين اللوجستية والمالية،  وبعد إهمالها لفترة طويلة، اقتناها «مايكل مانينج» صاحب متحف Autoseum للتعليم الفني.

 

حتى بعد أن تصدأت من الداخل والخارج بل وتحطمت نوافذها، حيث أصبحت أجزاء السيارة غير قابلة للإصلاح.

 

لكن عدم كفاية الميزانية بعد انتهاء عقد إيجار Autoseums أدى إلى قيام مانينج بعرض السيارة على موقع eBay، ومن هناك حصل عليها أوربيرج مرة أخرى، وقام بتطويرها وتغييرها جذريًا حتى دخلت موسوعة جينيس.

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