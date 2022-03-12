نيللي كريم تتعاقد على أرواح لـ مجدي أحمد علي

تعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم أرواح ، حيث من المقرر أن تبدأ تصويره بعد عيد الفطر المبارك.

فيلم أرواح من المقرر أن يجمع الفنانة نيللي كريم بالمخرج مجدي أحمد على ، فى أول تعاون لهم على شاشة السينما .

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة نيللى كريم تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل فاتن أمل حربى ، والذى من المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

وكانت كشفت شركة العدل جروب، عن البوستر الدعائي لـ مسلسل “فاتن أمل حربي”،للفنانة نيللي كريم والذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2022.

وظهرت نيللي كريم، في البوستر الخاص بـ مسلسل فاتن أمل حربي، وهي تحتضن ابنتيها، بينما ظهر الفنان شريف سلامة، يقف خلفها.

أبطال العمل



مسلسل فاتن أمل حربي يضم عددا من النجوم، أبرزهم: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، فادية عبد الغني، والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل.