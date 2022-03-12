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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 12 مارس 2022

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 12 مارس 2022وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سعر الدولار فى البنوك: 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى  فى البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى  مصرف أبوظبي الاسلامي  15.68جنيه للشراء و15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى  فى بنوك (الإمارات دبي الوطني، الأهلى المتحد، التعمير والإسكان )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،أبوظبى الاول FAB،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ،قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية،  مصر إيران للتنمية ،الكويت الوطني،فيصل الإسلامي) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد،) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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