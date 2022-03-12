عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات لـ بن شرقي: لو مش عايز تلعب أمشي.. والجماهير ستهاجم كل مقصر

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

وجه محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، تحذيرا إلى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك، وذلك على خلفية أدائه في مباراة اليوم، والتي أقيمت ضد فريق الوداد المغربي، وانتهت بهزيمة الزمالك بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.


وقال بركات في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: " بن شرقي لو رفض اللعب في الزمالك فمن الأفضل أن يرحل عن الفريق، لأن الجماهير ستهاجمه خلال الفترة المقبلة إذا استمر الأداء الحالي".


وتابع بركات: "الجماهير ستهاجم جميع المقصرين من لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال استمر أداء الفريق على ما هو عليه الآن".


وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة اليوم أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ليتعقد موقف الزمالك في المجموعة التي تضم كلا من الوداد وبترو أتليتكو وساجرادا إسبيرانزا.

الأهلى الزمالك ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا أشرف بن شرقي محمد بركات Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

الصحة: انكسار الموجة الخامسة في مصر و بيان أسبوعي عن إصابات كورونا

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

بعد ساعات من وفاة شقيقتها.. شاهد بثينة رشوان على خشبة المسرح

موضوعات متعلقة

البلتاجي: إلغاء هدف الزمالك بداعي التسلل لم يكن صحيحا .. وركلة جزاء الوداد مستحقة

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي في مهمة ثأرية أمام صن داونز

بركات لـ بن شرقي: لو مش عايز تلعب أمشي.. والجماهير ستهاجم كل مقصر

علماء الفلك يعثرون على الكوكب الـ ١٠ في النظام الشمسي

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 12 مارس 2022

الصحة: تراجع معدلات الإصابة بكورونا وانخفاض الإشغال في المستشفيات

الصحة: انكسار الموجة الخامسة في مصر و بيان أسبوعي عن إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

جثمان شخص آخر.. سيدة تزور قبر زوجها المتوفي لمدة 27 عاما بالخطأ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ