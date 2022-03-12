بركات لـ بن شرقي: لو مش عايز تلعب أمشي.. والجماهير ستهاجم كل مقصر

وجه محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، تحذيرا إلى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك، وذلك على خلفية أدائه في مباراة اليوم، والتي أقيمت ضد فريق الوداد المغربي، وانتهت بهزيمة الزمالك بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وقال بركات في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: " بن شرقي لو رفض اللعب في الزمالك فمن الأفضل أن يرحل عن الفريق، لأن الجماهير ستهاجمه خلال الفترة المقبلة إذا استمر الأداء الحالي".



وتابع بركات: "الجماهير ستهاجم جميع المقصرين من لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال استمر أداء الفريق على ما هو عليه الآن".



وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة اليوم أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ليتعقد موقف الزمالك في المجموعة التي تضم كلا من الوداد وبترو أتليتكو وساجرادا إسبيرانزا.