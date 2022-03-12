صحف الإمارات.. زيلينسكي يوجه دعوة لأمهات الجنود الروس.. اتهامات لـ موسكو بانتهاك مبادئ السلامة النووية.. ودويتشه بنك يعلن خروجه من روسيا

هجوم يودي بحياة 10 مدنيين في بوركينا فاسو

بن راشد يؤكد دبي باتت عاصمة لليخوت ومقصد رئيسي للسياحة البحرية

إطلاق صاروخ هندي عن طريق الخطأ باتجاه باكستان

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت علي العديد من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية.

أشارت صحيفة الخليج الإماراتية الي الهجوم الذي اودي بحياة عشرة أشخاص على الأقل، بعدما اقتحم مسلحون منجماً للذهب في شمال بوركينا فاسو الذي يشهد أعمال عنف، وفق ما أفاد مصادر أمنية الجمعة.

وصرّح مصدر أمني، أن «عناصر من الجماعات الإرهابية المسلحة هاجمت مساء (الخميس) قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (غرينيتش ومحلي) موقع التعدين في توندوبي» قرب الحدود مع النيجر.

وقال المصدر ذاته إن الهجوم خلّف «ما لا يقل عن عشرة قتلى، جميعهم عمال في موقع التنقيب عن الذهب».

من جهته، قال أحد سكان البلدة، إن «عدد القتلى يبلغ 14»، موضحاً أن «جرحى توفوا متأثرين بجروحهم بعد نقلهم إلى مراكز طبية».

وأضاف: «عشر جثث دفنت مساء الخميس وأربع صباح الجمعة»، مؤكداً العثور على ستة مفقودين صباح الجمعة.

ولفتت الصحيفة أيضا الي زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الي معرض دبي العالمي للقوارب حيث أكد أن دبي تمتلك كافة المقومات التي مكنتها أن تكون عاصمة لليخوت ومقصد رئيسي للسياحة البحرية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومنشآت متطورة، جعلتها مركزاً عالمياً لليخوت الزائرة ومحطة رئيسية لسفن السياحة البحرية من مختلف أنحاء العالم.



وتشهد دبي انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمعرض القوارب الدولي ، بمشاركة 800 شركة وعلامة تجارية من 54 دولة.



ويحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصةً لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في هذا المجال، وتستعرض الفعالية، الحائزة على العديد من الجوائز، أحدث القوارب الترفيهية والمعدات والخدمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى آخر الابتكارات في التجهيزات والمستلزمات البحرية.

وسلطت الأضواء أيضا علي؛ اطلاق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخاً باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، الجمعة، معبرة عن «أسف بالغ».

وقالت وزارة الدفاع الهندية: إنه في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ، الأربعاء.

ولم تحدد نوع الصاروخ، لكنها قالت إنه سقط في «منطقة في باكستان». وعبرت عن «أسف بالغ» للحادثة «والارتياح لعدم خسارة أرواح».

وقالت إن «الإطلاق المتهور» ألحق أضراراً بممتلكات على الأرض وعرّض أرواح مدنيين وطائرات في المجال الجوي الباكستاني للخطر، متهمة الهند ب«الاستخفاف بالسلام والاستقرار الإقليميين».

بينما صحيفة البيان الإماراتية؛ فقد نبهت الي دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمهات الجنود الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى "الحرب" في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام "أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات، خصوصا لأمهات المجندين. لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي".



أضاف "تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن. وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكان إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا، تصرّفن على الفور" لمنع مقتلهم أو خطفهم.

وتابع زيلينسكي "أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة. وأوكرانيا لا تريدها. لكنها ستدافع عن نفسها بقدر ما يتطلبه الأمر".

وأشارت الصحيفة أيضا الي اتهام الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية، قائلة إنها قلقة من "استمرار القصف الروسي على منشآت نووية" في أوكرانيا، مضيفة أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي حتى الآن.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم أمس الجمعة على تويتر "نتابع الأنباء التي أفادت بوقوع أضرار بمنشأة أبحاث في خاركيف. المخاطر المتعلقة بالسلامة على المدى القريب منخفضة، ولكن يجب وقف إطلاق النار الروسي المستمر على المنشآت النووية".



ولفتت الصحيفة الي أعلان "دويتشه بنك"، أكبر مصرف في ألمانيا، أمس الجمعة أنه سينسحب من روسيا، حاذيا بذلك حذو مؤسسات مالية دولية أُخرى.

وبعد أسبوعين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال المصرف في بيان مساء أمس الجمعة "نحن بصدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية".



وأضاف "في الوقت نفسه، نساعد عملاءنا الدوليين، من غير الروس، على تقليص أعمالهم في البلاد. لم نعد نقوم بأعمال جديدة في روسيا".

وأشار المصرف إلى أنه "قلل في شكل كبير من انخراطه ووجوده في روسيا منذ 2014".

تمتلك المجموعة الألمانية أيضا مركزا تقنيا كبيرا في روسيا يعمل به 1500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات في خدمة بنك الاستثمار الخاص بها.

وأشار "دويتشه بنك" هذا الأسبوع إلى أن "المخاطر التشغيلية" الناشئة عن إغلاق هذا المركز "تم احتواؤها جيدا" و"لا تمثل أي مخاطر كبيرة" على سير العمليات العالمية.

والخميس أعلن مصرفا "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيس" الأمريكيان أنهما في صدد إنهاء أنشطتهما في روسيا، لينضما بذلك إلى لائحة طويلة من الشركات المتعددة الجنسيات التي انسحبت من روسيا المستهدفة بعقوبات دولية قاسية.

في صحيفة الإمارات اليوم؛ أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق ويحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار و الازدهار.



جاء ذلك خلال استقباله ــ في قصر الشاطئ ــ الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

وشدد على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية.

كما لفتت الصحيفة الي؛ تأكيدات مصادر ميدانية جنوب مأرب، بتمكن قوات الجيش والقبائل من صد هجوم واسع للميليشيات باتجاه مواقعها في جبهة الفليحة بالمحور الرملي، قبل أن تشن هجوما معاكسا على الميليشيات وتكبدها خسائر كبيرة.

وتجددت المواجهات بين الجانبين في محور البلق الشرقي عقب محاولة الحوثيين التسلل نحو الجهة الجنوبية للبلق الشرقي، ومنطقة اللجمة، وفقا للمصادر، مؤكدة إفشال المحاولات وتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

وصدت القوات والقبائل هجوما حوثيا باتجاه مواقعها في الجبهة الشمالية الغربية لمأرب، انطلاقا من منطقة العلم التابعة لمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة.