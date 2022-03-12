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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة العلمين: المؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي يمثل ملتقى علميا واقتصاديا

جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية

أفاد تقرير قدمه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، بانطلاق المؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي، وذلك بمقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من ٦ إلى ٧ مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

وأوضح التقرير أن كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة نظمت المؤتمر برعاية وشراكة استراتيجية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبرعاية تقنية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، كما شارك في التنظيم تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وفي كلمته، أوضح الدكتور عصام الكردي أن استضافة الجامعة للمؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية نحو تطوير ودعم البحث العلمي التطبيقي المؤثر؛ لخدمة وتمكين المجتمع والمساهمة في تطوير مدينة العلمين الجديدة وباقي المدن الذكية، حيث يمثل المؤتمر ملتقى علميا واقتصاديا وحكوميا هاما؛ لاستعراض وتباحث الموضوعات التكنولوجية والتشريعات والقوانين، وكذلك الخطط المستقبلية للمدن الذكية التي ستساهم بشكل كبير ومؤثر في تطوير منظومات التنقل الذكي، والتي أصبحت من الركائز الأساسية في مدن الجيل الرابع.

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من جانبه، أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالجهد المبذول من قبل التحالف القائم على تنظيم المؤتمر، مشيرا إلى أن الاكاديمية تتبنى فكرة التحالفات فى العمل المشترك؛ بهدف توحيد الجهود والتمويل، مؤكدًا أهمية دور كل كيان بالتحالف فى الوصول إلى تنفيذ المشروعات الضخمة.

وأفاد المهندس أشرف حسنى، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بأن الجهاز يثمن الشراكة الفعالة فى كل القطاعات بمجال الاتصالات، بالإضافة إلى اهتمامه بالبحث العلمي، فضلاً عن تعاونه مع جميع جهات الدولة.

وأكد المهندس علاء خميس، المدير الفني لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي بجنرال موتورز بكندا، أنه على الرغم من التطور السريع الذي حدث مؤخرًا  فى مجال التنقل الذكي، إلا أنه لا يزال في بداياته، فالانتشار الواسع والقبول الاجتماعي له لا يتوقف على نضج هذه التكنولوجيا فحسب، بل على مدى توافر إطار متطور للحوكمة والمسؤوليات القانونية والتخطيط السليم للمدن.

ووجه الدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة، الشكر للتحالف القائم على تنظيم المؤتمر، ولجميع الخبراء من داخل وخارج مصر على مشاركتهم فى النسخة الأولى للمؤتمر، مما يعود بالنفع على جميع الجهات المشاركة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمهندس رافيكيران أناسوامى، رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ولفيف من الخبراء الدوليين والمحليين من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصناعية المختلفة، وعمداء الكليات ومديري البرامج بجامعة العلمين الدولية.

جدير بالذكر أن البرنامج  العلمي للمؤتمر تضمن ندوات وحلقات نقاش دارت حول ثلاثة عوامل أساسية يعتمد عليها التنقل الذكي وهى: التكنولوجيا، والحوكمة، وتخطيط المدن، وهى مكونات ليست منفصلة بل تؤثر على بعضها البعض.

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المؤتمر الدولي الأول رئيس جامعة العلمين الدولية كلية علوم وهندسة الحاسبات مؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي الدكتور محمود صقر Jobs Education

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