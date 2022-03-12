امتحانات تحديد مستوى.. الأعلى للجامعات الخاصة يكشف شروط قبول الطلاب القادمين من أوكرانيا

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن إثبات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا التحاقهم بإحدى الجامعات في أوكرانيا هو أحد الشروط التي لابد أن تكون متوفرة حتى يتم السماح لهم بالالتحاق بالجامعات المصرية .



وأضاف " الغر" في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الطالب يقوم بإحضار الأوراق التي تثبت التحاقهم بالجامعات في أوكرانيا بحد أقصى 3 أشهر، كمل يتم إجراء بعض الامتحانات لطلاب الكليات العلمية التي ستكون عبارة عن امتحانات تحديد مستوى وذلك على للسماح لهم بالالتحاق بالكليات المناظرة في مصر .



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن هناك أماكن بالجامعات يمكن استيعاب الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بها ، مشيرا إلى أن التحاق الطلاب بالجامعات سيكون عن طريق التقديم المباشر بالجامعات المصرية.

وكان مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

شروط تحويل الطلاب للجامعات المصرية

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات، ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعي 2021/2022، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.

إضافة إلي الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١، والمتمثلة في أن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وأن يُقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم، وفي حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، هذا، ويُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨، والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.