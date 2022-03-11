عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أماكن اختبارات تحويل الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

مازال أمر تحويل الطلاب الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية، يشغل بال جميع الطلاب الدارسين بأوكرانيا وأولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع عودتهم المفاجئة لأرض الوطن بسبب الظروف الاستثنائية التي تواجهها أوكرانيا حاليًا.

 

وتلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة، بشأن اختبار تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

 

ومن جانبها ، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم إجراء اختبار مركزي لـ تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وذلك لتحديد المستوى الدراسي للطالب الراغب في التحويل.

txt

الأوراق المطلوبة لـ تحويل الطلاب الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

txt

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سوف يتم اجراء اختبار تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر في الأماكن التالية :

 

  • طلاب الطب البشري والصيدلة : تجرى اختباراتهم بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة
  • طلاب طب الأسنان والهندسة : تجرى اختباراتهم بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس
  • أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

 

وكان وافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط.

 

الأوراق المطلوبة لـ قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر

 

  • ما يُثبت صحة أن الطالب مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022
  • شهادة بالمقررات التي درسها الطالب ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي
  • شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي.
  • في حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

 

شروط تحويل الطلاب الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر سوف يتم طبقًا للضوابط والشروط التالية :

 

  • يتم قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج
  • لابد ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل
  • يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها
  • على الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.
  • سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها
  • يتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي للطالب
الطلاب الدارسين بأوكرانيا الجامعات المصرية تحويل الطلاب الجامعات الجامعات الخاصة والأهلية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ترشيحاتنا

الأرصاد تصدم المواطنين: استمرار موجة الطقس البارد لنهاية الأسبوع القادم.. فيديو

مناورات جوية وبرية| الناتو ينشر قوات عسكرية في لاتفيا

لم يوافق ولم يرفض.. وكيل محمد صلاح يسخر من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقده

النشرة الدينية .. موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1443 هجرية .. حكم من مات وعليه قضاء رمضان

ذعر ورعب .. الخفافيش تهاجم قرية بالمنوفية بعد فتح مقبرة قديمة|شاهد

ننشر أماكن اختبارات تحويل الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ