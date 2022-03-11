ننشر أماكن اختبارات تحويل الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

مازال أمر تحويل الطلاب الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية، يشغل بال جميع الطلاب الدارسين بأوكرانيا وأولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع عودتهم المفاجئة لأرض الوطن بسبب الظروف الاستثنائية التي تواجهها أوكرانيا حاليًا.

وتلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة، بشأن اختبار تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

ومن جانبها ، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم إجراء اختبار مركزي لـ تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وذلك لتحديد المستوى الدراسي للطالب الراغب في التحويل.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سوف يتم اجراء اختبار تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر في الأماكن التالية :

طلاب الطب البشري والصيدلة : تجرى اختباراتهم بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة

طلاب طب الأسنان والهندسة : تجرى اختباراتهم بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس

أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

وكان وافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط.

الأوراق المطلوبة لـ قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر

ما يُثبت صحة أن الطالب مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022

شهادة بالمقررات التي درسها الطالب ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي

شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي.

في حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

شروط تحويل الطلاب الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر سوف يتم طبقًا للضوابط والشروط التالية :