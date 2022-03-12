البيزنس الحرام.. سيارات معاقين وجوابات للبيع لأعلي سعر والتسجيل بـ500 جنيه

تسعى الدولة إلى توفير مزيد من الخدمات والمميزت لأصحاب القدرات الخاصة، وتم ترجمة ذلك من خلال اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة وتذليل كافة العقبات أمامهم ومنح عدد من المميزات لهم ، مع مراعاة توفير كافة الخدمات لهم سواء في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها، أو من خلال كارت الخدمات المتكاملة لتقديم المزيد من المميزات لهم.

ومع تلك المميزات التي أطلقتها الدولة بتوجيهات رئاسية، نجد فئة من معدومي الضمير ممن يستغلون أوجاع البسطاء وحاجتهم ، لجمع مبالغ وثروات من حقوق فئة ذوي الإحتياجات الخاصة ، من خلال شراء جوابات السيارات الخاصة بالمعاقين التي تدعمها الدولة بدون جمارك ، لتسهيل قضاء حوائجهم اليومية ، وذلك من خلال شقين أولهما استغلال فترة إصلاح موقع التسجيل الخاص بالمجالس الطبية ، وتدشين صفحات علي السوشيال من أجل الإعلان عن التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة نظير مبالغ مالية ، أما الشق الثاني من خلال شراء جوابات من ذوي الإحتياجات أو غيرهم نظير مبالغ مالية وصلت في بورصة السوشيال ما بين 30 إلى 35 ألفا.

صدى البلد تجول داخل إحدى تلك الصفحات ليري كيف تتم تلك العملية ، فكان أحد المنشورات علي سبيل المثال لأحد الأشخاص يروي تجربته مع شراء الجواب قائلاً " جربتي مع شراء جواب وشراء سيارة من الخارج ..نصيحه لوجه الله محدش يشترى جواب ولا عربيه لانك هتخسررجبت كيا سيراتو ١٢٠. ٢٠١٢ أعلى فئه جواب ٢٠ ألفا.

ترخيص بمرافق ١٥ سمسار ٥ آلاف يعنى ١٦٠ ألف حبيت أبيع احتجت فلوس بصراحة اتزليت وفى ناس ولاد حرام يقلك ١١٠ أو ١٢٠ واللى يقلك آخره ١٣٠ مع إنها فى بور سعيد ١٣٠ أقل حاجه بدون جواب ولا رخصة المهم سبت ٢٥ ألفا من تمنها مطر. المهم موضوع فاشل جدا

حجز كارت الخدمات المتكاملة

وقال آخر لدينا حجز كرت الخدمات المتكاملة للمعاقين وحجز كشف الطبي للمجلس الطبي للسيارة جميع المحافظة ويوجد حجز تكافل وكرامة والدفع بعد الحجز لتواصل

صور من منشورات احدي الصفحات

فيما أعلن آخر عن بيع جواب قائلاً " معي جواب بمرافق حد يشتريه "

صور من منشورات احدي الصفحات

وقال آخر " جواب بمرافق للبيع فى البحيرة "

صور من منشورات احدي الصفحات

ومن ضمن المنشورات يوجد جوابات معاقيين بمرافق وبدون مرافق جميع المحافظات

مع أخذ كافة الضمانات

صور من منشورات احدي الصفحات

وأعلن آخر: بإذن الله متاح حجز كارت الخدمات المتكاملة وحجز سيارات المعاقين في أسرع وقت ..جميع المحافظات .. جميع الإعاقات . أسرع وقت الدفع بعد الحجز فودافون كاش باذن الله من أي مكنه فوري …التواصل علي الواتس او فون

أعلنت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، منح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا لتناسب كافة احتياجاتهم، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الجديد.

وأكدت وزارة الصحة، أنها تتحمل كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل الحياة على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما حدّد موقع المجالس الطبية المتخصصة شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك، وهى كالتالي:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

كما حددت المجالس الطبية المتخصصة تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

أولا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون .

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب ...... ).

إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

ثالثا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.. (يتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

رابعا: بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة : يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

خامسا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

سادسا: يرجي العلم بأن كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.سيارات خطوة بخطوة.. كيف يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على سيارات مُعفاة من الجمارك.