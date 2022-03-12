لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Type 132 .. صور

تكشف لوتس رسميًا عن أول سيارة دفع رباعي على الإطلاق في 29 مارس، ولكن ظهرت براءات اختراع تصميم جديدة على منصة الملكية الفكرية عبر الإنترنت في أستراليا، ما يمنحنا نظرة أولى على الهيكل الخارجي الصيني الصنع Type 132.

لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Type 132

تعطي العروض الجديدة أفضل مظهر حتى الآن للسيارة الكهربائية السائدة التي ظهرت لأول مرة في لوتس، والتي ستواجه جاكوار I-Pace و Audi E-Tron Sportback و Ford Mustang Mach-E.

لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Type 132

سيتم تحديده من خلال معالجة التصميم الزاوي الدراماتيكية التي تتطلع إلى جعلها تتماشى مع سيارة لوتس إميرا الرياضية الجديدة، والمصابيح الأمامية على شكل الهلال، وقضيب الإضاءة الخلفي الملتف والحافة الأمامية البارزة لغطاء المحرك هي الروابط الأكثر وضوحًا، وخط سقف مكسو بكثافة، وكاميرات مرايا رفيعة الجناح، ومقابض أبواب مناسبة للتدفق، وألواح جانبية منحوتة، وجناح خلفي بارز يلمح إلى التركيز على الكفاءة الديناميكية الهوائية والتي ينبغي أن تزيد من مداها كما تُظهر العروض أيضًا اللوحة الهوائية النشطة من النوع 132 أعلاه الفاصل الأمامي.

لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Type 132

يقال إن الشبك النشط في سيارات الدفع الرباعي، والذي يتميز بسلسلة من الأشكال السداسية المقسمة إلى مقاطع مثلثة، هو "نظام إدارة هواء أصلي من لوتس" يخدم غرضًا مزدوجًا، حيث يقوم بتبريد السيارة وتحسين الديناميكا الهوائية الأمامية.

استعرضت لوتس بعض التفاصيل الرئيسية لسيارات الدفع الرباعي في فيديو سابق، حيث تشمل الميزات المعروضة عجلة قيادة بأزرار مضاءة ، وشاشة عرض رقمية ، وتصميم عجلة من السبائك ، ومصابيح أمامية ، ولمحة عن مجموعة نقل الحركة.

لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Type 132

تضمن الفيديو أيضًا عدة لقطات سينمائية لرياضيين يستعدون للسباق ، قبل عرض النوع 132 لتسريع تجاوز الكاميرا، مع عرض شريط الإضاءة الخلفي، وتتوقع لوتس أن يعمل الطراز 132 كعنصر أساسي في استراتيجية نموها الجريئة تحت ملكية عملاق السيارات الصيني جيلي.