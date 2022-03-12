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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يكرر دعوته لبايدن بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

بايدن
بايدن

تدعو شخصيات في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية الناتو إلى فرض منطقة حظر طيران "محدودة" فوق أوكرانيا. 

ووفق ما ذكر موقع ماذر جونز الأمريكي فإن واحدا من أكثر المدافعين صراحةً عن خطورة مثل هذه الخطة هو كورت فولكر، السفير الأمريكي السابق لدى الناتو والذي تصادف أنه شارك في فضيحة أوكرانيا عام 2019 التي أدت إلى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى.


رفض الرئيس الأمريكي  جو بايدن وحتى أعضاء الكونجرس المتشددون عادة هذه الخطوة، و ذلك لأن فرض منطقة حظر طيران سيتطلب من طائرات الولايات المتحدة أو الناتو إسقاط الطائرات الروسية ، أو التهديد بوقوع حرب أوسع بين الولايات المتحدة وروسيا ، بما في ذلك حرب نووية محتملة. 


جادل فولكر بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحد من المخاطر بإبلاغ روسيا أن الهدف من منطقة حظر الطيران هو حماية المدنيين.

قال لشبكة سي بي إس يوم الأحد الماضي: "روسيا لا تريد أن تقاتلنا. وأعتقد أننا نسمح لبوتين كلمة رفضنا الحظر بالتراجع أمامه ".


طالب فولكر  بايدن  بفرض منطقة حظر طيران ، وهي خطوة طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الناتو اتخاذها.


شارك فولكر في عام 2019 في جهود ترامب لمنع تسليم 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في محاولة للضغط على زيلينسكي للإعلان عن تحقيق زائف مع بايدن. 


في شهادته أمام لجنة عزل مجلس النواب ، أدلى فولكر بادعاءات استغلها   الجمهوريون للقول بأن ترامب لم يسعى إلى "مقايضة" غير مشروعة مع أوكرانيا.

 ساعدت ادعاءات فولكر ترامب في التهرب من المسؤولية و استخدام احتياجات الأمن القومي لأوكرانيا كوسيلة ضغط للحصول على المساعدة الأجنبية في انتخابات 2020.

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