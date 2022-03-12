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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدهم يحقق 415 جنيها.. إيرادات الأفلام أمس

حامل اللقب
حامل اللقب

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 7 أفلام، هي: "فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وتماسيح النيل وقمر 14 وحامل اللقب و11.11”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

 

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة ، بعد رفع فيلم معالي ماما حيث حققت الأفلام أمس إيرادات ضعيفة وصلت إلى 618493 جنيها.

 

فيلم حامل اللقب

بينما حل في المركز الأول فيلم "حامل اللقب" والذي بلغت إيراداته 215452 جنيها.

 

فيلم حامل اللقب يقوم ببطولته كل من هشام ماجد في أول بطولة بمفرده بعيدا عن شيكو ويشاركه أيضا دينا الشربيني.

 

فيلم الجريمة

وحقق فيلم “الجريمة” إيرادات بلغت قيمتها 208445 جنيها ليحتل المركز الثانى. 

 

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

 

فيلم من أجل زيكو

جاء في المركز الثالث فيلم “من أجل زيكو” والذي حقق إيرادات بلغت قيمته 145961 جنيها.

 

الفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

 

فيلم تماسيح النيل

وحقق فيلم “تماسيح النيل” إيرادات بلغت قيمتها 21433 جنيها ليحتل المركز الرابع.

 

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

 

فيلم 11.11

بينما جاء في المركز الخامس فيلم "11.11" حيث حقق إيرادات إجمالية حتى الآن بلغت قيمتها 15346 جنيها.

 

فيلم"11.11"يقوم ببطولته كل من غادة عادل واياد نصار و وتدور احداثه في إطار تشويقي.
 

فيلم قمر 14

وحقق فيلم “قمر 14” إيرادات بلغت قيمتها 11441 جنيها ليحتل بذلك المركز السادس.

 

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوى وشيرين رضا ومى الغيطى وأحمد مالك وأحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد انور وإخراج هادى الباجورى.

 

فيلم الكاهن

وحقق فيلم “الكاهن” إيرادات وبلغت قيمتها 415 جنيها ليحتل المركز السابع.

 

وفيلم “الكاهن” يقوم ببطولته إياد نصار ودرة وجمال سليمان وحسين فهمى وإخراج عثمان ابو لبن.

احمد عز خالد النبوى محمود حافظ هشام ماجد دينا الشربيني منة شلبي ايرادات الافلام art entertainment

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