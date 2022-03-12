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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الشبكات الاجتماعية الأمريكية تشجع التعصب القومي في أوكرانيا

زاخاروفا تتهم الشبكات
زاخاروفا تتهم الشبكات الاجتماعية الأمريكية بتشجيع التعصب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات Meta، إن المنصات الرقمية الأمريكية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومي بأوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا: "كراهية الأجانب لا تعرف الحدود عادة، فما بالك بكراهية الأجانب على الإنترنت على مدى سنوات عديدة، عاد التعصب القومي وتجذر في أراضي أوكرانيا بتشجيع الغرب. 

وتابعت: ونحن نشهد جميعا نتيجة هذه السياسة اليوم، فقد حان الوقت لاستخلاص النتائج واستخدام كل الموارد، وفي مقدمتها المعلوماتية لوقف التحريض على الكراهية، فالمنصات الرقمية الأمريكية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومي في أوكرانيا".

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في وقت سابق، قال نيك كليغ نائب رئيس شركة Meta، المشرفة على عمل فيسبوك وإنستغرام، إنه سيتم استخدام السياسة الجديدة لهاتين المنصتين فقط داخل أوكرانيا، لكي يتمكن المستخدمون هناك من التعبير عن الغضب تجاه القوات الروسية.

روسيا أوكرانيا أمريكا كييف زاخاروفا

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الخارجية الروسية: الشبكات الاجتماعية الأمريكية تشجع التعصب القومي في أوكرانيا

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