عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ارتفاع الأسعار..

برلماني يحذر من استمرار انفلات الأسواق بسبب تراخى المحافظين

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الظاهرة الخطيرة والحالية لارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان والزيوت والأرز ورغيف الخبز غير المدعم متهمًا المحافظين بالصمت والفشل في مواجهة انفلات وارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التي تفاجأ بها المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية.


وقال "قاسم" في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى  التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه اذا لم تتدخل الحكومة وباقصى سرعة فإن غالبية السلع سوف تتضاعف اسعارها خلال شهر رمضان المعظم مطالباً من رئيس مجلس الوزراء استدعاء جميع المحافظين وعقد اجتماع اخر معهم وابلاغهم بضرورة التنفيذ الفورى للتكليفات الواضحة والحاسمة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن رئيس الوزراء ابلغهم بهذه التكليفات خلال الايام القليلة الماضية خلال رئاسته لمجلس المحافظين ولكنهم لم يتحركوا بل ان غالبيتهم لم ينزلوا من مكاتبهم المكيفة واخذوا يوم الجمعة أمس اجازة كالعادة بدلاً من القيام بجولات مفاجئة لمواجهة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار ومحتكرى ومخزنى السلع وتركوا الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة يواجهون الازمة وحدهم مع أن المسئول الاول عن مواجهة هذه الازمة هو كل محافظ داخل محافظته.


وتساءل النائب محمود قاسم قائلا: “لماذا يصمت جميع المحافظين أمام قيام بعض التجار الجشعين ومافيا احتكار وتخزين واصحاب المخابز المنتجة للخبز غير المدعم يقومون بمضاعفة اسعار العيش خاصة الفينو ومايسمى بالرغيف السياحى مستغلين حالة التضخم العالمى والحرب الروسية الاوكرانية وكأنها وراء ارتفاع الاسعار فى مصر رغم أن غالبية السلع التى ارتفعت اسعارها فى مصر لايتم استيرادها ورغم نجاح الحكومة فى توفير احتياطى استراتيجى من غالبية السلع”.


وقال النائب محمود قاسم، إنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية وبكثافة خلال هذا الشهر الكريم فإنه يجب على الحكومة بجميع اجهزتها تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب المصرى وقيامهم برفع الاسعار بغير أى مبرر مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والاسعار وتكليف جميع المحافظين بالقيام بجولات مفاجئة على الاسواق وضبط واحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة مؤكداً أن المحافظين فى مقدمة المسئولين عن إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة والمبررة في الأسعار أو التصرفات غير المقبولة من قبل بعض التجار في احتكار بعض السلع وتخفيف تواجدها بهدف رفع الأسعار
 

الداخلية مجلس النواب رئيس الوزراء ارتفاع الأسعار الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يهزم الأهلي 1-0 ويبتعد بصدارة المجموعة

كلوب عن إصابة محمد صلاح: اللاعب يعتقد أنها ليست خطيرة لكننا سنرى

صاروخ "ضال" يكاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان| فيديو

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

قبل مواجهة السنغال.. محمد صلاح يتعرض للإصابة ويغادر مباراة ليفربول وبرايتون

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

ترشيحاتنا

محاليل ومستشفى.. تعرض ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت لوعكة صحية

القضاء الإداري: أولي جلسات دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك 14 أبريل

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

النجم الساحلي يفوز بهدفين أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من صن داونز

رئيس أوكرانيا يقترح إجراء محادثات في إسرائيل لوقف إطلاق النار مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

دموعك غالية.. انهيار شيرين عبد الوهاب بالبكاء على المسرح بالكويت

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

اﻟﻤﺰﻳﺪ