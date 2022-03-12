ليه حرام.. نجوى فؤاد: "ما حدش بيسأل عليا خالص من الوسط الفني"

شاركت الفنانة منة جلال، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو مع الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد خلال زيارتها الأخيرة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وعبرت منة جلال، عن حزنها لعدم اهتمام نجوم الوسط الفني بالسؤال عن الفنانة القديرة نجوى فؤاد، ووجهت سؤالا للأخيرة قائلة: “من بيسأل عنك من الوسط الفني؟”، وجاء رد نجوى: "منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد، لن أنسى لها مواقفها الأيام دي أبدا، ربنا يديها الصحة والعمر".



وتابعت نجوى: "بس لما بيكون عندي حاجة أنا اللي بطلب النقيب، لما سمير صبري تعب أنا اللي طلبت النقيب وقلتله أستاذ أشرف "سمير صبري" تعب ونقلوه المستشفى، لكن محدش من الوسط بيسأل عليا خالص".

وأضافت معاتبة أهل الوسط الفني: "ليه حرام، مش عشاني أنا عشانا كلنا، احنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض، حبوا بعض".

IMG_٢٠٢٢٠٣١٢_١٨٢٢٠٧ IMG_٢٠٢٢٠٣١٢_١٨٢١٥٦ images IMG_٢٠٢٢٠٣١٢_١٨١٧٢٦



https://www.instagram.com/tv/CbAV7xmlXo0/?utm_medium=copy_link