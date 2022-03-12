الدفاع الأوكرانية تنشر فيديو لحظة قصف باريس وبرج إيفل

نشر حساب وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، شريط فيديو تخيلي لحظة قصف العاصمة الفرنسية باريس من قبل سلاح الجو الروسي.

وجاء هذا الفيديو التخيلي في تحذير من الوزارة من سقوط أوكرانيا في يد القوات الروسية، محذرة من أن سقوط أوكرانيا تعني سقوط أوروبا.

وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر تدعو فيها حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تنفيذ حظر جوي فوق أوكرانيا حماية لها من الطيران الروسي.

ويظهر في شريط الفيديو لحظة قصف العاصمة الفرنسية ومعالمها الشهيرة مثل برج إيفل وغيره من المعالم السياحية الهامة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت اليوم السبت عن عزم الإليزيه فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.