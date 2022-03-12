ضبط وإعدام لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والاسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم بشوارع جامعة الدول العربية وسوريا وسور نادي الترسانه بحي العجوزة .

جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين .

حيث أسفرت الحمله عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الادمي بمطعم ماكولات سورية بسور نادي الترسانه وقد تم اعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .

وتأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .

