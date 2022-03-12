نيللي كريم عن زواجها الثاني ورأي أولادها فيه: طالما قررت يبقى هنفِّذ

علقت الفنانة نيللي كريم على قرار زواجها، قائلة: «الزواج الثاني قراري وطالما قررت يبقى هنفِّذ سواء زواج أو أي شيء، أما بالنسبة لأولادي فهم تربوا على احترام قراري» .

قالت نيللي كريم في لقاء ببرنامج"بصراحة" على قناة "إم بي سي مصر": «دائما أنا وأولادي تدور بيننا النقاشات في كل المواضيع لكن لا أحد يستطيع التأثير على قراري» .

وتابعت نيللي كريم: «أولادي لهم قراراتهم الخاصة بهم ولا أجبر أحد على أي أمر بل كل واحد يتحمل مسئولية قراره سواء صح أو خطأ» .

كان نفسي أكون مذيعة

وأكدت الفنانة نيللي كريم: «أولادي عند اتخاذهم أي قرار؛ يكون دوري إستشاري أو في صورة نصيحة، لكن دون تأثير على قراراتهم؛ لأنه لا يوجد صح مطلق أو خطأ مطلق، وكان نفسي أكون مذيعة» .