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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

صدى البلد

فاز فريق مانشستر يونايتد، على ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهة الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد من تسديدة صاروخية من رونالدو من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس هوجو لوريس.

 

ومع الدقيقة 35 جاء التعادل لصالح فريق توتنام عن طريق هاري كين من علامة الجزاء.

 

ونجح اليونايتد في إعادة التقدم من كرة عرضية أرضية من سانشو من جهة اليسار قابلها رونالدو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

 

وبالشوط الثاني عادل توتنهام النتيجة من كرة عرضية من سيرخيو ريجيلون لاعب توتنام من جهة اليسار حاول ماجواير إبعادها ولكنه أسكنها يمين مرماه بالخطأ.

 

وجاء هدف الفوز بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لصالح فريق مانشستر يونايتد من جهة اليمين نفذها أليكس تيلليس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رونالدو برأسية من أعلى نقطة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

 

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: نيماينا ماتيتش - فريد - بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

 

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجو ريجيلون - بن ديفيز -إيريك داير - كريستيان روميرو - مات دوهيرتي

خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

 

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي البريميرليج.

 

فيما تجمد رصيد توتنهام بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة.

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