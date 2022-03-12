حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

تشهد الاحوال الجوية، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، موجة أمطار تضرب البلاد بعدة مناطق يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

مناطق الأمطار

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مناطق الأمطار المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، فتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويصاحب موجة الأمطار التي تضرب البلاد، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، نهارا، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 17 لـ 16 درجة

السواحل الشمالية تتراوح العظمى ما بين 15 لـ 17 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 21 لـ 20 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 18 لـ 17 درجة

جنوب الصعيد تتراوح العظمى ما بين 24 لـ 21 درجة

وحول درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، خلال ساعات ليل طقس الـ 72 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 9 لـ 10 درجات

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 9 لـ 11 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 13 لـ 12 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 9 لـ 8 درجات

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 11 لـ 10 درجات

حالة الطقس ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدا

وتشهد حالة الطقس غدا، الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل ونشاط للرياح أيضا.

َوحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، ليلا، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم المحافظات، حيث تكون الأجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا، أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة خلال الطقس غدا، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 18

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12.