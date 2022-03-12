ضبط 6 مراكز إدمان غير مرخصة بمنطقة كنج مريوط بالإسكندرية

كشف الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، عن قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية بحملة للتفتيش على عدد مراكز علاج الإدمان الخاصة غير المرخصة بمنطقة كينج مريوط.

قال حليم إن الحملة أسفرت عن ضبط 6 فيلات تعمل كمراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص مستغلة بعدها عن مركز المدينة ووقوعها فى شوارع جانبية وأماكن غير مخططة موضحا أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط عدد من المدمنين المتعافيين الذين يقومون بعلاج الإدمان دون ترخيص من القانون بذلك موضحا أن مفتشى العلاج الحر قاموا بتحرير المحاضر اللازمة كما تم تسليم المتهمين إلى قسم الشرطة المختص وإخطار النيابة العامة، واستصدار قرارات بالغلق الإدارى لتلك المراكز.

أقرأ أيضًا:

غلق وتشميع 16 منشأة تجارية و4 مراكز تعليمية لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

ناشد وكيل وزارة الصحة أهالى المرضى المدمنين بالتأكد من ترخيص المركز الذى يودعون فيه أبناءهم سواء بالاطلاع على الرخصة بالمركز أو بالاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ، وتجنب التعامل مع الأماكن غير المرخصة حتى وإن كانت أرخص سعرا ، حيث أن تلك المراكز غير المرخصة تعمل بدون إشراف طبى كاف وتوظف أشخاص غير مؤهلين ولا تتبع البروتوكولات العلاجية المعتمدة .

من جانبه قال الدكتور هشام عبد الحميد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الاتهامات الموجهة لتلك المراكز غير المرخصة شملت إدارة منشآة طبية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وإدارة منشأة للعلاج النفسى دون موافقة المجلس القومى للصحة النفسية بالمخالفة لقانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009 ، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة الأطباء بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وجريمة احتجاز اشخاص دون وجه حق المعاقب عليها بقانون العقوبات ، وهى الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة.