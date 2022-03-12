بفستان شفاف.. نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها

نشرت الفنانة نيكول سابا، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها بفستان قصير فوق الركبة ، ذات الأكمام الشفافة والكرانيش .



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وأناقتها.

عبرت المطربة نيكول سابا، عن عميق حبها لـ اللكنة المصرية، مؤكدة أنها تجيد التحدث باللهجة المصرية بشكل كبير.



وأضافت نيكول سابا، في حوار لبرنامج احلى كلام، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة :"أحب التحدث باللكنة المصرية، وأجيدها تماما والحمدلله، وكان عندي مشكلة الخواجايا، واللكنة مهمة".

كشفت المطربة اللبنانية نيكول سابا، عن أول الأعمال التي عملت بها في بدايتها، مؤكدة أن بدايتها في الحياة العملية كانت في المجال الفني.



وأضافت نيكول سابا، :أيام المدرسة كنت بعمل فيونكة، وأعمال يدوية بسيطة"، وكنت ابيعها للزملاء في المدرسة وكنت أحصل على مقابل لهذا العمل، مستدركة أن :"كان عندي دماغ البزنس منذ الصغر".