عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان شفاف.. نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها

صدى البلد

نشرت الفنانة نيكول سابا، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
 

وظهرت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها بفستان قصير فوق الركبة ، ذات الأكمام الشفافة والكرانيش .
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وأناقتها. 

عبرت المطربة نيكول سابا، عن عميق حبها لـ اللكنة المصرية، مؤكدة أنها تجيد التحدث باللهجة المصرية بشكل كبير. 


وأضافت نيكول سابا، في حوار لبرنامج احلى كلام، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة :"أحب التحدث باللكنة المصرية، وأجيدها تماما والحمدلله، وكان عندي مشكلة الخواجايا، واللكنة مهمة".

كشفت المطربة اللبنانية نيكول سابا، عن أول الأعمال التي عملت بها في بدايتها، مؤكدة أن بدايتها في الحياة العملية كانت في المجال الفني. 


وأضافت نيكول سابا، :أيام المدرسة كنت بعمل فيونكة، وأعمال يدوية بسيطة"، وكنت ابيعها للزملاء في المدرسة وكنت أحصل على مقابل لهذا العمل، مستدركة أن :"كان عندي دماغ البزنس منذ الصغر". 

35F5FF60-C2AB-4931-8BBC-9A057FAC78E4
35F5FF60-C2AB-4931-8BBC-9A057FAC78E4
اطلالات نيكول سابا اخبار نيكول سابا اعمال نيكول سابا الفنانة نيكول سابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

نجم الأبيض السابق: دخلت المستشفى عقب مباراة الزمالك والوداد

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة.. نيكول سابا تخطف الأنظار في أحد الأفراح

ترشيحاتنا

يُجري فحصاً شاملاً.. ناقد رياضي يكشف تطورات إصابة محمد صلاح مع ليفربول|فيديو

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتوفير أفضل الخدمات والرعاية المتكاملة للمرضى ببورسعيد

كيفية جمع وقصر الصلاة .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

أستاذ اقتصاد سياسي بلندن: التنمية بمصر «نقطة مضيئة» في منطقة تعاني الأزمات|فيديو

رشاد عبده: ارتفاع أسعار النفط بداية الحرب نتيجة الصدمة.. والانخفاض الآن طبيعي

بفستان شفاف.. نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ